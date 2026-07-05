Tricolori U20 Caorle live su Atletica Italiana TV | la domenica con altri 21 titoli

Da sportface.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La seconda giornata dei Campionati Italiani Under 20 si sta svolgendo a Caorle e viene trasmessa in diretta su Atletica Italiana TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Durante l’evento sono previsti altri 21 titoli in palio.

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La seconda e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Under 20 è in corso a Caorle: diretta integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Seconda e conclusiva giornata dei Campionati Italiani Under 20 di atletica leggera a Caorle. Oggi, domenica 5 luglio, sono in palio altri 21 titoli tricolori nella rassegna giovanile che vede protagonisti i migliori talenti delle categorie juniores e allievi. L’evento è trasmesso in diretta streaming integrale su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV, al seguente LINK. Notizie e risultati sono in aggiornamento dalla pista e dalle pedane di Caorle. 🔗 Leggi su Sportface.it

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