Cantieri per la metrotranvia Arrivano i ristori per i negozianti
Sono stati approvati i ristori per i negozi danneggiati dai lavori della metrotranvia Milano-Desio-Seregno. La decisione è stata presa dalla Città Metropolitana di Milano, che ha accolto la mozione presentata dalla consigliera delegata, presidente del consiglio comunale di Paderno Dugnano. I fondi sono destinati alle attività commerciali colpite dai cantieri in corso. L’annuncio è stato comunicato ufficialmente nelle ultime ore.
Al via i ristori per le attività danneggiate dai cantieri infiniti della metrotranvia Milano-Desio-Seregno. Il via libera arriva dalla Città Metropolitana di Milano, che ha accolto la mozione presentata dalla consigliera delegata Daniela Caputo, presidente del consiglio comunale di Paderno Dugnano. "La proposta è stata approvata all’unanimità - spiega Caputo, esponente Pd - Si prevedono contributi per commercianti e piccoli artigiani, quindi per le piccole e medie imprese che si trovano lungo la tratta della futura infrastruttura". Solo a Bresso e Cusano Milanino si contano anche oltre 150 realtà interessate direttamente dai cantieri, mentre a Paderno la maggior parte dei negozi coinvolti si trova nel quartiere di Calderara, dove il commercio di vicinato soffre già da anni anche per altri motivi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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