Candeli si è aggiudicata la vittoria nella gara di podismo, ottenendo 20 punti e mantenendo la prima posizione in classifica generale. Le altre squadre che seguono sono Santa Cristina, Poggetto, Centro Storico e Bonistallo, tutte con 8 punti.

Candeli ha vinto la gara di podismo, consolidando il proprio primato nella classifica generale della manifestazione con 20 punti. A seguire, Santa Cristina, Poggetto, Centro Storico e Bonistallo con 8 punti a testa. Questa la situazione attuale per quel che riguarda l’edizione 2026 del Torneo dei Rioni di Poggio a Caiano, ormai entrata nella fase culminante. Una kermesse organizzata dalla Pro Loco di Poggio a Caiano, dal comitato del Torneo e dal Poggio a Caiano, con il supporto del Comune, che ha visto e sta vedendo gli sportivi delle varie frazioni poggesi sfidarsi in calcio, futsal, ciclismo, podismo, pesca, pallavolo e freccette. Qualche giorno fa si è ad esempio chiuso il primo turno del torneo di futsal, con il 6-4 del Bonistallo sul Poggetto ed il 9-8 di Santa Cristina sul Centro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Candeli guida la classifica con venti punti

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