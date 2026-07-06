Canale 5 sta attraversando momenti di tensione a causa di un conflitto tra chi desidera continuare a trasmettere La Ruota della Fortuna e chi invece vuole introdurre un nuovo game con Enrico Papi. La discussione si è infiammata, con Papi che ha minacciato di andarsene se il programma attuale non verrà fermato. La situazione si svolge tra proteste e minacce di abbandono del presentatore.

Canale 5 sta vivendo ore ad alta tensione dopo il braccio di ferro tra chi non vuole fermare La Ruota della Fortuna e chi spinge per testare il nuovo game con Enrico Papi. Parliamo di Let’s Make a Deal che dovrebbe debuttare il 3 agosto su Canale 5, lasciando riposare per il solo mese di agosto la Ruota di Gerry Scotti. Rai1 risponde con L’Eredità Summer, versione estiva del game con Marco Liorni che il 6 settembre ridarà la linea a Stefano De Martino e Affari Tuoi. Sull’ammiraglia Mediaset la staffetta non s’ha da fare, almeno secondo le indiscrezioni di Davide Maggio che parla addirittura di una “situazione diventata incandescente”. Il quiz di Papi sarà registrato a partire dal 15 luglio ma la messa in onda ora non pare affatto destinata all’access. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

© Bubinoblog.altervista.org - CANALE 5: LA RUOTA NON SI FERMA E ENRICO PAPI MINACCIA DI ANDARSENE

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