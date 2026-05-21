La ruota della fortuna con Gerry Scotti si ferma su Canale 5 | chi la sostituisce

La ruota della fortuna, uno dei programmi più popolari in Italia, è tornata in onda su Canale 5 e da allora ha riscosso un crescente interesse tra il pubblico. Il ritorno in televisione ha portato a un aumento degli ascolti, consolidando la sua posizione come uno dei programmi più seguiti della rete. Tuttavia, recentemente si è diffusa la notizia che il conduttore storico, Gerry Scotti, non sarà più al timone del programma. La rete ha annunciato chi prenderà il suo posto, senza fornire dettagli aggiuntivi.

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