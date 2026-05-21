La ruota della fortuna con Gerry Scotti si ferma su Canale 5 | chi la sostituisce
La ruota della fortuna, uno dei programmi più popolari in Italia, è tornata in onda su Canale 5 e da allora ha riscosso un crescente interesse tra il pubblico. Il ritorno in televisione ha portato a un aumento degli ascolti, consolidando la sua posizione come uno dei programmi più seguiti della rete. Tuttavia, recentemente si è diffusa la notizia che il conduttore storico, Gerry Scotti, non sarà più al timone del programma. La rete ha annunciato chi prenderà il suo posto, senza fornire dettagli aggiuntivi.
La ruota della fortuna è tra i programmi più seguiti in Italia. Dal suo ritorno in televisione, il programma ha registrato ascolti sempre più alti sui teleschermi di Canale 5. Nonostante il grande successo anche per il game show è tempo di andare in vacanza. Gerry Scotti si appresta a lasciare la fascia dell'access prime time dov'è riuscito a contrastare la concorrenza di Rai 1 dove va in onda Stefano De Martino con Affari Tuoi. Secondo quando riportato da Libero, le ultime puntate de La ruota della fortuna dovrebbero andare in onda a fine giugno con la conduzione di Gerry Scotti e la partecipazione di Samira Lui in veste di letterina. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Choc a la Ruota della Fortuna: Gerry Scotti ha cacc..
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