CANALE 5 | LA RUOTA NON SI FERMA E ENRICO PAPI MINACCIA DI ANDARSENE

Canale 5 sta affrontando una tensione tra chi desidera continuare a trasmettere La Ruota della Fortuna e chi invece vuole introdurre un nuovo game condotto da Enrico Papi. La discussione riguarda la decisione di sospendere o meno la trasmissione, con Papi che ha minacciato di lasciare il progetto se non si trovasse un accordo. La rete si trova in una fase di confronto interno sulla programmazione futura del programma.

Canale 5 sta vivendo ore ad alta tensione dopo il braccio di ferro tra chi non vuole fermare La Ruota della Fortuna e chi spinge per testare il nuovo game con Enrico Papi. Parliamo di Let’s Make a Deal che dovrebbe debuttare il 3 agosto su Canale 5, lasciando riposare per il solo mese di agosto la Ruota di Gerry Scotti. Rai1 risponde con L’Eredità Summer, versione estiva del game con Marco Liorni che il 6 settembre ridarà la linea a Stefano De Martino e Affari Tuoi. Sull’ammiraglia Mediaset la staffetta non s’ha da fare, almeno secondo le indiscrezioni di Davide Maggio che parla addirittura di una “situazione diventata incandescente”. Il quiz di Papi sarà registrato a partire dal 15 luglio ma la messa in onda ora non pare affatto destinata all’access. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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CANALE 5: LA RUOTA NON SI FERMA E MINACCIA DI ANDARSENE

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Fermare La Ruota della Fortuna per lanciare Let's Make a Deal è davvero un affare per Canale 5? #Canale5 #LaRuotaDellaFortuna #LetsMakeADeal #GerryScotti #EnricoPapi #LEredita #Rai1 #Mediaset #AscoltiTv #AccessPrimeTime #Tv x.com

La Ruota della fortuna (forse) non si ferma più, la protesta di Enrico Papi e tensioni a Mediaset: cosa succede a Gerry ScottiStando alle ultime voci, il conduttore Mediaset sarebbe al centro di un 'tira-e-molla' tra l'azienda e Banijay. Protagonista anche il collega di Let's Make a Deal. libero.it

Recentemente ho iniziato la ruota del tempo alcune domande reddit

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