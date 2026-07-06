Nella regione della Haute-Corse, si è conclusa la terza edizione di Campus École The Skill, Summer School. La manifestazione si è svolta sulla Costa Verde e ha coinvolto studenti e docenti. Sono intervenuti relatori noti nel settore, tra cui Valducci, Cantoni, Del Vigo e Alleva. L'evento si è concentrato su workshop, lezioni pratiche e sessioni di formazione intensive. La partecipazione ha superato le aspettative, con numerosi giovani iscritti provenienti da diverse regioni.

Si è appena conclusa, nella regione della Haute-Corse, nel cuore della Costa Verde, la terza edizione di Campus École The Skill, Summer School italo-francese ideata da Andrea Camaiora, che riunisce manager, professionisti e protagonisti del mondo delle istituzioni e delle imprese in un percorso di formazione dedicato ai temi della comunicazione strategica, del crisis e reputation management e della leadership. L’edizione 2026, in corso dal 2 al 5 luglio, ha coinvolto professionisti e figure interne alle organizzazioni interessati a rafforzare le proprie competenze e a sviluppare nuove capacità. Nel tempo, l’appuntamento è diventato un punto... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Campus École The Skill, in Francia la terza edizione con Valducci, Cantoni, Del Vigo, Alleva

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