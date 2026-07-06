campania allerta meteo gialla per temporali dalle ore 13 di oggi

Alle 13 di oggi, la Protezione Civile della regione ha dichiarato un’allerta meteo gialla per temporali. La decisione si basa sulle previsioni del Centro Funzionale, che indicano possibili condizioni di pioggia intensa e fulmini nelle prossime ore. La situazione riguarda principalmente alcune zone della regione e resta sotto osservazione fino a revoca. La popolazione è invitata a prestare attenzione alle eventuali comunicazioni ufficiali.

Tempo di lettura: 2 minuti La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi su tutta la Campania ad esclusione delle zone 1(Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana), 6 (Piana Sele e Alto Cilento), 8 (Basso Cilento) Si prevedono rovesci e temporali improvvisi, anche intensi a scala locale. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione ma particolare intensità. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Allerta meteo gialla per temporali dalla mezzanotte

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