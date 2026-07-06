Madre e figlia sono state denunciate per aver molestato e perseguitato una coppia di vicini. Le due donne sono accusate di aver compiuto atti persecutori contro la coppia, coinvolgendo anche insulti e minacce. La denuncia è stata presentata dopo che sono stati segnalati comportamenti molesti e tensioni create nell’area dell’orto condiviso tra le parti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire la situazione e raccogliere eventuali prove.

Due donne, madre e figlia, sono state denunciate per atti persecutori nei confronti di una coppia di vicini. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le indagini sono state avviate a seguito di una serie di comportamenti ritenuti lesivi della serenità e della sicurezza delle vittime, originati da dissidi legati alla gestione di due terreni confinanti a Sora (Frosinone). Le origini della vicenda: dissidi tra vicini Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la situazione ha avuto inizio quando tra le due famiglie, proprietarie di appezzamenti di terreno adiacenti, sono sorti diverbi per questioni relative alla gestione delle rispettive proprietà. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Calunnie e tensioni sull’orto dei vicini a Sora, denunciate madre e figlia per atti persecutori

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