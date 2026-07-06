Carlo Calenda ha definito l’ex presidente degli Stati Uniti “malato mentale”, citando un suo precedente attacco alla premier. Ha aggiunto che Trump si aspettava una “cheerleader” e ha paragonato il tycoon a Caligola, descrivendolo come “folle”. Le dichiarazioni sono state fatte in risposta alle critiche di Trump rivolte alla leader italiana, senza ulteriori commenti su motivazioni o conseguenze.

«Trump è un malato mentale, è ormai accertato». Carlo Calenda, lo dice per giustificare l’ultimo attacco del tycoon a Giorgia Meloni?«No, lo dico perché parliamo di una persona malata. Non ha misura, giudica gli altri sulla base dell’asservimento alle sue volontà. Ha un approccio da follie dell’imperatore». Perché ha preso di punta la premier italiana, sua ex amica e alleata speciale?«La considerava la sua vassalla e invece Meloni gli ha risposto. Sulla crisi di Hormuz si è tirata fuori e quando lui per la prima volta l’ha attaccata, lei ha reagito». Trump disse che Meloni gli aveva implorato una foto e lei rispose «io e l’Italia non imploriamo mai». 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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© Roma.corriere.it - Calenda: «Trump è folle come Caligola, si aspettava una cheerleader. La premier scelga l’Europa»

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Calenda: Trump è un asset di Putin, Meloni non tenga piedi in due scarpe

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