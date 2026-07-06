Caldo a Firenze | torna l’emergenza allerta arancione martedì e mercoledì Temperature fino a 36 gradi

Da firenzepost.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Firenze torna l’emergenza caldo con allerta arancione prevista per il 7 e 8 luglio, secondo il bollettino del ministero della Salute. Le temperature massime potrebbero raggiungere i 36 gradi durante questi giorni. La situazione richiede attenzione per le ondate di calore in corso.

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FIRENZE – Torna l’emergenza caldo a Firenze e scatta l’allerta arancione domani, 7 luglio e dopodomani, 8 luglio 2026, come indica il bollettino del ministero della Salute. Palazzo Vecchio informa in una nota che oggi, giorno da livello 1 di pre-allerta, le temperature massime percepite arriveranno a 35 gradi, domani e mercoledì a 36 gradi, valori inferiori ai picchi registrati nei giorni scorsi. Nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere i 34 gradi lunedì, 35 gradi martedì e 34 gradi mercoledì. Il quadro, si spiega dal Comune, “resta quindi quello di un caldo significativo, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche, ma non di una nuova fase estrema come quella registrata nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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