FIRENZE – Torna l’emergenza caldo a Firenze e scatta l’allerta arancione domani, 7 luglio e dopodomani, 8 luglio 2026, come indica il bollettino del ministero della Salute. Palazzo Vecchio informa in una nota che oggi, giorno da livello 1 di pre-allerta, le temperature massime percepite arriveranno a 35 gradi, domani e mercoledì a 36 gradi, valori inferiori ai picchi registrati nei giorni scorsi. Nelle ore più calde della giornata il termometro potrà raggiungere i 34 gradi lunedì, 35 gradi martedì e 34 gradi mercoledì. Il quadro, si spiega dal Comune, “resta quindi quello di un caldo significativo, soprattutto per anziani, bambini e persone con patologie croniche, ma non di una nuova fase estrema come quella registrata nei giorni scorsi. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Caldo a Firenze: torna l’emergenza, allerta arancione martedì e mercoledì. Temperature fino a 36 gradi

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