Calciomercato Milan-Raum una freccia dalla Germania Gila la chiave per sbloccarlo con la Lazio Allarme Gimenez speranza Pulisic e la meta di Leao - I rumor rossoneri

Un rappresentante di un difensore spagnolo è a Roma per discutere un possibile trasferimento tra il suo cliente, il Milan e la Lazio. La trattativa riguarda un accordo tra le parti, con un'intesa già raggiunta sulla base di un ingaggio di circa 5,5 milioni di euro netti a stagione. Il dialogo tra i club prosegue per definire i dettagli dell'operazione.

Calciomercato Milan-Gila, la chiave Calvani nella trattativa con la Lazio Alejandro Camaño, agente di Mario Gila, in queste ore è a Roma per incontrare la Lazio e trovare un'intesa tra il club capitolino e il Milan (quella tra difensore e rossoneri c'è già sulla base di 5,5 milioni netti a stagione). La richiesta sul cartellino è 30 milioni, l'offerta sui 25. Al di là dei bonus, la chiave potrebbe essere l'inserimento nella trattativa di Lorenzo Calvani, esterno biancoceleste classe 2008, da tempo nel mirino del Milan (ci lavora Kirovski) che potrebbe essere inserito nella trattativa per abbassare l'investimento sulla parte fissa di Gila (sulla cui cifra la Lazio deve poi girare il 50% al Real Madrid) Calciomercato Milan, Van Dijk crolla. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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