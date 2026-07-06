Il Milan sta aspettando una risposta da parte di un difensore centrale spagnolo, attualmente in forza alla Lazio, tra oggi e domani. La società rossonera ha iniziato le trattative e punta a rafforzare la linea difensiva. La decisione definitiva dipende dalla risposta del giocatore, che potrebbe influenzare le prossime mosse sul mercato. La trattativa è tra le più importanti per il club in questa finestra di trasferimenti.

Il Milan mette la prima sul mercato e punta con molta forza e decisione a rinforzare il proprio reparto arretrato. L'obiettivo numero uno per la difesa, ormai si sa, è Mario Gila, centrale spagnolo della Lazio. La trattativa è entrata ufficialmente nella sua fase più calda: l'accordo tra il club e il calciatore è già presente ed è totale, si attende solamente la fumata bianca tra le due parti. Calciomrcato Milan, all-in su Gila. A confermare l'imminente chiusura è stato l'esperto di mercato Matteo Moretto che, tramite l'ultimo video pubblicato sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha voluto fare il punto della situazione. SI prospettano delle ore cruciali per il futuro del calciatore spagnolo: > “Ore decisive per Gila. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, ore cruciali per Gila. Moretto: "Tra oggi e domani in arrivo la risposta"

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