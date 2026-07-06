Khalaili valutato 30 milioni l’Inter ne offre 20 al momento | necessario un rilancio per chiudere l’affare

Da internews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Union Saint-Gilloise valuta il giocatore 30 milioni di euro, mentre l’Inter ha offerto 20 milioni. Attualmente, resta aperta la trattativa, ma c’è ancora distanza tra domanda e offerta. La società nerazzurra dovrà rilanciare l’offerta per poter chiudere l’affare. La trattativa tra le parti è in corso, senza ulteriori dettagli sui tempi.

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di Stefano Cori Khalaili all’Inter resta un’opzione viva, c’è ancora distanza tra la domanda dell’Union Saint-Gilloise e l’offerta del club nerazzurro. L’obiettivo per la fascia destra dell’Inter è Anan Khalaili. L’israeliano è stato scelto come sostituto per Denzel Dumfries, l’olandese è stato infatti acquistato dal Real Madrid, che da ormai diverso tempo ha esercitato la clausola rescissoria presente nel suo contratto. Stando a quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club nerazzurro avrebbe presentato un’offerta da circa 20 milioni di euro. Mentre l’Union Saint-Gilloise vorrebbe circa 30 milioni di euro per lasciarlo partire. LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER L’Inter però può fare forza sulla volontà del calciatore. 🔗 Leggi su Internews24.com

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