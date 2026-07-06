L’Arezzo calcio femminile blinda una delle sue giovani promesse e annuncia il rinnovo del contratto di Giulia Martino per un’altra stagione, fino al 30 giugno 2027. La centrocampista classe 2004 resta legata ai colori amaranto, che veste già da tre stagioni in Serie B dopo aver vestito la maglia del Cavallino anche nel settore giovanile e nella Primavera. In categoria cadetta Martino ha collezionato complessivamente 50 presenze e una rete e nella stagione appena conclusa è scesa in campo in 8 partite prima che un grave infortunio al legamento crociato interrompesse bruscamente il suo campionato. Attualmente la giocatrice sta proseguendo il percorso di riabilitazione e tornerà a completa disposizione dello staff tecnico in vista del prossimo raduno per la nuova stagione sportiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calcio Femminile: la cantrocampista si aggiunge alle compagne già riconfermate per il prossimo campionato. Martino rinnova per un’altra stagione

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