Un bambino di 10 mesi è morto dopo essere caduto dal letto nella sua abitazione a Bisceglie, nel tardo pomeriggio di ieri. La famiglia ha chiamato i soccorsi subito dopo l’incidente, ma il bambino è deceduto poco dopo il trasporto in ospedale. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per i rilievi del caso. Le autorità hanno avviato un’indagine per chiarire le cause della caduta.

È una tragedia quella che si è consumata nel tardo pomeriggio di ieri, 5 luglio a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani. Un bambino di 10 mesi è morto in seguito a una caduta accidentale dal letto; secondo le prime ricostruzioni il bambino, che il prossimo agosto avrebbe spento la sua prima candelina, sarebbe caduto dal lettone dei genitori nonostante la madre avesse cercato di proteggerlo con dei cuscini; trasportato in ospedale dalla donna, cianotico e con una bassissima attività cardiaca, il personale medico avrebbe provato a praticare le manovre di rianimazione per un’ora, inutilmente. Storie È come se mio figlio si fosse spento: la morte in culla raccontata da una mamma "Mi sento ancora una mamma". 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Cade dal letto e muore a 10 mesi. La tragedia di Bisceglie

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Wallerfield tragedy: gunmen kill man, wound pregnant girlfriend and nearby neighbor.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tragedia a Bisceglie, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore. Inutile la corsa in ospedale. Indagano i carabinieri

Temi più discussi: Bisceglie, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore: indagano i carabinieri; Cade dal letto, morto neonato di 10 mesi a Bisceglie; Bisceglie, bambino di dieci mesi cade dal letto dei genitori e muore: inutile la corsa in ospedale; Bari, bimbo di dieci mesi muore dopo una caduta dal letto.

Bisceglie, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore. Indagano i carabinieri x.com

Tragedia in casa, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muoreUn bambino di 10 mesi è morto dopo essere stato trasportato d’urgenza al Pronto soccorso dell’ospedale. Sarebbe caduto dal letto ... newsicilia.it

Bisceglie, bimbo di 10 mesi cade dal letto e muore: indagano i carabinieriIl piccolo, che avrebbe compiuto un anno ad agosto, è stato portato in ospedale dalla madre dopo essere caduto dal letto matrimoniale a Bisceglie, nel Nord Barese. All'arrivo in Pronto soccorso era gi ... tg24.sky.it