Per superare la crisi nel calcio italiano, si ritiene necessario ingaggiare manager di alto livello. Lo sport rappresenta uno dei settori più dinamici dell’economia nazionale, e la presenza di figure esperte potrebbe contribuire a rilanciare il settore. La richiesta di tali figure si concentra sulla capacità di gestire e riorganizzare le strutture sportive, con l’obiettivo di migliorare le performance e la stabilità finanziaria delle società.

Manager di alto livello per trainare il calcio italiano e non solo fuori dalla crisi. Lo sport è uno dei comparti economici più dinamici del Paese e richiede competenze sempre più specialistiche e figure manageriali capaci di guidare organizzazioni complesse, governare processi di innovazione e accompagnare la crescita di un'industria che rappresenta un asset importante per l'economia nazionale. Secondo il Rapporto Sport 2025 di Sport e Salute e dell'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, il comparto genera 32 miliardi di euro di valore aggiunto, pari all'1,5% del Pil nazionale, in crescita rispetto all'anno precedente, e dà lavoro a 421mila persone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Caccia alle soluzioni per superare la crisi: "Servono manager di alto livello"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Incendies, sécheresse, inondations : la Corse en première ligne | Documentaire Environnement- AMP

Notizie e thread social correlati

Servizio di salvataggio in spiaggia, Cgil: "Superare la ‘torretta alternata’. Servono soluzioni condivise"In un incontro tenutosi in Regione con i comitati balneari, il sindacato Filcams Cgil ha espresso l’esigenza di rivedere i modelli organizzativi...

Sfida Cliente: Superare ostacoli e trasformare le idee in soluzioni innovative e di successo.Le aziende si trovano spesso a dover superare ostacoli lungo il percorso di sviluppo delle proprie idee, trasformandole in soluzioni pratiche e...

Argomenti più discussi: Colombaccio: basta con le fake news….; Caccia agli uccelli selvatici, il progetto di legge di FdI in Regione non convince nemmeno il servizio legislativo interno; I cacciatori salvano la natura?; La provincia di Khanh Hoa adotta misure per proteggere il suo tesoro di nidi di rondini.

GCAP: firmato il nuovo contratto (il secondo) da €5,4 miliardi per il caccia di sesta generazione di Italia, UK e Giappone, la durata del contratto è di 18 mesi e finanzia il completamento della fase di definizione del concept avanzato reddit

Quarant’anni dopo il divieto di caccia alle balene, le balene hanno ancora bisogno di protezioneLa moratoria sulla caccia commerciale alle balene è stata una delle grandi vittorie per la conservazione della fauna selvatica del XX secolo. Quarant'anni dopo, le balene devono ancora fare i conti co ... msn.com