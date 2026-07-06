In Giappone si parla di “butsukari otoko”, un fenomeno che coinvolge uomini che spingono intenzionalmente le donne in luoghi pubblici come gli incroci affollati. Questo comportamento viene documentato tramite video e condiviso sui social media, contribuendo alla diffusione del fenomeno a livello globale. La pratica si manifesta in modo variabile, ma spesso si tratta di spinte volontarie in aree con grande afflusso di persone. La diffusione di questi episodi ha attirato l’attenzione su questioni di sicurezza e comportamento nelle aree pubbliche.

Immaginate una bambina che sorride alla telecamera in uno degli incroci più fotografati del mondo, il celebre Shibuya Crossing di Tokyo, con le sue strisce pedonali che si incrociano come vene di una metropoli pulsante. Un momento di gioia sospeso nell’aria, immortalato dai genitori. E poi, in pochi secondi, il corpo di una donna che la investe deliberatamente, la proietta a terra e prosegue la sua camminata senza nemmeno voltarsi. Quel video, ripreso a febbraio 2026, ha fatto il giro del mondo in poche ore. Ma ciò che ha sconvolto non è stata soltanto la violenza del gesto: è stato scoprire che quel gesto aveva già un nome. Quando la folla diventa un’arma: chi sono i butsukari otoko. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Butsukari otoko: cos’è il fenomeno delle “spinte intenzionali” in Giappone e perché sta diventando globale

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