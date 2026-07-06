Buon viaggio Atalanta Quel filo d’ansia del primo giorno | tocca al mercato cancellarlo
L’Atalanta torna in campo dopo 43 giorni dall'ultima partita. Il primo giorno di allenamenti è segnato da un pizzico di ansia che si riflette anche nel mercato, che potrebbe cancellare eventuali incertezze. La squadra si presenta sul campo con volti concentrati, pronti a riprendere il ritmo. La sessione si svolge senza incidenti, con i giocatori impegnati in esercizi di riscaldamento e prima parte delle prove tecnico-tattiche.
C’ è, come sempre, un pizzico di ansia. Come ogni primo giorno di scuola che si rispetti. Oggi l’Atalanta torna a sudare, a 43 giorni dall’ultima partita della stagione scorsa. Tutto riparte da lì, da un settimo posto che poteva far contenti ma anche no, ma anche sì. Tutto riparte a 45 giorni dal 20 agosto, primo vero appuntamento della stagione, già molto, molto importante. Anche se non sappiamo ancora contro chi l’Atalanta giocherà le prime due partite di Conference, è evidente che quelle saranno partite da non sbagliare. Perché l’Atalanta è testa di serie numero 1 (almeno per ora) e anche se è “solo” la Conference, quelle partite bisogna portarle a casa per imbastire un cammino che si annuncia lungo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
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