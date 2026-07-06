Buon viaggio Atalanta Quel filo d’ansia del primo giorno | tocca al mercato cancellarlo

Da ecodibergamo.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Atalanta torna in campo dopo 43 giorni dall'ultima partita. Il primo giorno di allenamenti è segnato da un pizzico di ansia che si riflette anche nel mercato, che potrebbe cancellare eventuali incertezze. La squadra si presenta sul campo con volti concentrati, pronti a riprendere il ritmo. La sessione si svolge senza incidenti, con i giocatori impegnati in esercizi di riscaldamento e prima parte delle prove tecnico-tattiche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

C’ è, come sempre, un pizzico di ansia. Come ogni primo giorno di scuola che si rispetti. Oggi l’Atalanta torna a sudare, a 43 giorni dall’ultima partita della stagione scorsa. Tutto riparte da lì, da un settimo posto che poteva far contenti ma anche no, ma anche sì. Tutto riparte a 45 giorni dal 20 agosto, primo vero appuntamento della stagione, già molto, molto importante. Anche se non sappiamo ancora contro chi l’Atalanta giocherà le prime due partite di Conference, è evidente che quelle saranno partite da non sbagliare. Perché l’Atalanta è testa di serie numero 1 (almeno per ora) e anche se è “solo” la Conference, quelle partite bisogna portarle a casa per imbastire un cammino che si annuncia lungo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Segui gli aggiornamenti su Atalanta.

buon viaggio atalanta quel filo d8217ansia del primo giorno tocca al mercato cancellarlo
© Ecodibergamo.it - Buon viaggio, Atalanta. Quel filo d’ansia del primo giorno: tocca al mercato cancellarlo
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Da Alex Britti a Lory Del Santo. Quel filo rosso che porta a Equalize

Il fronte del Libano l'ultimo ostacolo. Quel filo che lega Netanyahu e sciitiNel Libano si registra l’ultimo ostacolo nelle tensioni tra Israele e gruppi sciiti.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web