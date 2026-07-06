Durante l’estate, molte persone affrontano arrossamenti, irritazioni e brufoli nelle zone soggette a sfregamento e sudore. Si consiglia di utilizzare prodotti lenitivi e di mantenere la pelle pulita, evitando di indossare tessuti troppo stretti. È importante anche applicare creme specifiche contro le irritazioni e ridurre l’esposizione al calore e all’umidità per prevenire l’insorgenza di irritazioni cutanee.

Quando fa caldo, molte persone si ritrovano a dover combattere contro arrossamenti, irritazioni e piccoli brufoli che si vengono a creare nelle aree soggette a maggiori attriti. Interno coscia, ascelle, inguine e pieghe cutanee sono le zone più colpite, soprattutto quando caldo, sudore e sfregamento si combinano tra loro. Questa condizione è conosciuta anche con il nome “ chafing ” e non rappresenta un classico quadro di acne, ma un’infiammazione della pelle generata dalle continue frizioni e dall’umidità. Se trascurato, questo problema può portare a follicoliti, infezioni superficiali e disagio durante i movimenti quotidiani. Per fortuna, in commercio esistono tutta una serie di prodotti capaci di creare una barriera protettiva per ridurre l’attrito, mantenere la pelle asciutta e proteggerla anche nelle giornate più calde e umide. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Brufoli da sfregamento e sudore d’estate: i prodotti e i consigli dell’esperto per sfiammare la pelle

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