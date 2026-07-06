L’ex centrocampista dell’Inter, ora svincolato, potrebbe tornare a vestire la maglia nerazzurra. La società sta valutando se riacquistarlo, considerando sia la possibilità di rafforzare il reparto mediano sia i rischi di un’operazione che potrebbe non essere semplice da realizzare. La discussione si concentra su quanto un suo ritorno possa essere vantaggioso, tra nostalgia e opportunità di mercato.

di Alberto Petrosilli L’ex regista nerazzurro Brozovic è svincolato: il suo nome può tornare d’attualità, ma un’eventuale operazione presenta vantaggi e rischi. L’ufficialità dell’addio di Marcelo Brozovi? all’Al Nassr riporta inevitabilmente alla mente una domanda che tanti tifosi dell’Inter si stanno ponendo: ha senso pensare a un suo ritorno? Il centrocampista croato è libero a parametro zero, conosce perfettamente l’ambiente nerazzurro e, per anni, è stato uno dei pilastri della squadra. Eppure, il calcio cambia rapidamente e ciò che sembrava perfetto qualche stagione fa potrebbe non esserlo più oggi. LEGGI ANCHE: le ultime di calciomercato Inter I pro di un possibile ritorno. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Brozovic Inter, il ritorno è davvero una buona idea? Tra nostalgia, opportunità e dubbi sul possibile affare

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