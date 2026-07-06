Brasile parla Ancelotti | Sconfitta che servirà da lezione per ripartire

Il Brasile ha subito una sconfitta per 2-1 contro la Norvegia in una partita decisiva. L'allenatore ha dichiarato che la sconfitta rappresenta una lezione utile per ripartire. La gara si è conclusa con la vittoria degli avversari, guidati da Haaland, e ha avuto un impatto significativo sulla squadra brasiliana. La sconfitta è arrivata in una partita importante, suscitando reazioni di delusione tra i giocatori e i tifosi.

Rio De Janeiro, 6 luglio 2026 – Non è stato un bel risveglio per il Brasile. Ieri notte è arrivata la pesantissima sconfitta contro la Norvegia, non tanto per il risultato, che ha visto Haaland e compagni vincere 2-1, quanto per l'importanza della partita. Con questa sconfitta, Ancelotti e i suoi sono fuori dai Mondiali e, in più, termina nel peggiore dei modi l'avventura di Neymar con la maglia della Nazionale. La Norvegia è stata più cinica, trascinata da un Haaland in stato di grazia. Il Brasile, invece, ha sprecato tanto, soprattutto nel primo tempo, quando Bruno Guimaraes si è fatto ipnotizzare da Nyland dagli undici metri. Nel finale... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Brasile, Ancelotti: L'allenatore viene giudicato solo in base al risultato

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