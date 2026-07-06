brasile out dei mondiali casemiro in lacrime davanti alle telecamere

Il Brasile è stato eliminato dai Mondiali, e il centrocampista è scoppiato in lacrime davanti alle telecamere. Dopo una domanda di una giornalista, ha mostrato emozioni intense, piangendo visibilmente. La scena si è svolta subito dopo la fine della partita, con il giocatore visibilmente sconvolto. Nessun commento è stato rilasciato, ma la scena ha catturato l’attenzione di tutti gli spettatori.

L'eliminazione del Brasile dai Mondiale ha scosso tutti i calciatori brasiliani. Compreso Casemiro che è finito in lacrime davanti alle telecamere dopo una domanda di una giornalista di Cazé TV che ha sottolineato al centrocampista le ripercussioni dell'addio ai Mondiali dei Verdeoro sulla popolazione brasiliana. "È difficile trovare le parole - le parole dell'ex Real Madrid che non trattiene le lacrime -. Sono un privilegiato e sono molto orgoglioso di ciò che io e tutti i miei compagni abbiamo realizzato qui. E anche della generazione che non ha vinto. Noi ci proviamo, facciamo un buon lavoro ma sappiamo di aver deluso migliaia di persone come hai detto tu, la vita va avanti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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Look At How Modric Wants To Tear Casemiro Shirt In The Brazil Vs Croatia match

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