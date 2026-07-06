Brasile l’ennesima caduta | la Seleção non c’è più

Il Brasile è stato eliminato dal Mondiale 2026, segnando un’uscita precoce rispetto alle aspettative. La squadra non si è qualificata per le fasi successive del torneo, confermando una serie di risultati deludenti nelle ultime competizioni. La sconfitta rappresenta un’ulteriore delusione per il paese, che non vedeva una presenza così breve nel torneo da diversi anni. La squadra ha concluso la partita senza avanzare oltre il primo turno.

New York, 6 luglio 2026 – Il Brasile è fuori dal Mondiale. Ancora una volta troppo presto, ancora una volta con la sensazione di una nazionale lontanissima dal proprio mito. La sconfitta per 2-1 contro la Norvegia, negli ottavi di finale dei Mondiali 2026, deve sorprendere fino a un certo punto. I norvegesi stanno vivendo probabilmente la generazione più forte della loro storia, guidata da uno degli attaccanti più dominanti mai visti. Noi italiani lo abbiamo sperimentato per primi: ai gironi, eliminati proprio dalla Norvegia, ci è servito il pallottoliere. Al contrario, il Brasile non ha più i campioni di un tempo: conserva talento, prestigio e una maglia pesantissima, ma ha smarrito da anni quella superiorità tecnica e mentale che lo rendeva diverso da tutti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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