Borgo Palazzo Forza Italia accende il dibattito su degrado e sicurezza | presentata un’interrogazione

Bergamo. Sicurezza urbana, degrado, videosorveglianza e riqualificazione dell’area di Borgo Palazzo, con particolare attenzione a Piazza Sant’Anna e alle vie limitrofe. Sono i temi al centro dell’interrogazione a risposta scritta presentata in consiglio comunale dai consiglieri di Forza Italia Cesare Di Cintio e Giulia Ceci. L’atto è rivolto alla sindaca Elena Carnevali, all’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Giacomo Angeloni e alla giunta comunale. Nel documento viene sottolineato come l’area di Borgo Palazzo “costituisce uno dei principali assi urbani della città” e che, pertanto, rappresenta un punto di riferimento quotidiano per residenti, attività economiche e servizi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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