Si accende dibattito su taglio accise Mattarella su sostenibilità e pace

Il dibattito sul taglio delle accise continua a essere al centro dell’attenzione, mentre il presidente della Repubblica ha ripreso a parlare di valori e obiettivi comuni. Durante un intervento, ha affermato che senza un impegno condiviso per la sostenibilità e la pace, non si può garantire il benessere delle persone. Le sue parole sono state pronunciate in un momento in cui si discute di politiche economiche e di come affrontare le sfide globali.

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