Si accende dibattito su taglio accise Mattarella su sostenibilità e pace

Da tv2000.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito sul taglio delle accise continua a essere al centro dell’attenzione, mentre il presidente della Repubblica ha ripreso a parlare di valori e obiettivi comuni. Durante un intervento, ha affermato che senza un impegno condiviso per la sostenibilità e la pace, non si può garantire il benessere delle persone. Le sue parole sono state pronunciate in un momento in cui si discute di politiche economiche e di come affrontare le sfide globali.

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Il presidente Mattarella è ritornato a parlare di valori e obiettivi condivisi. Senza di essi – ha detto – non possono esserci pace e benessere. Intanto si accende il dibattito politico attorno al taglio delle accise. Servizio di Augusto Cantelmi RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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