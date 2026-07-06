Bombe russe su Kiev 10 morti e 46 feriti | Notte d'inferno Ci sono corpi carbonizzati

Nella notte, Kiev è stata colpita da missili e droni russi, causando almeno dieci morti e quarantasei feriti. Diversi edifici residenziali sono stati danneggiati o distrutti, con alcuni corpi carbonizzati trovati tra le macerie. La città ha vissuto un “inferno”, secondo testimoni, con scene di distruzione e persone ferite tra le macerie. Il fotoreporter presente ha documentato i danni e le vittime.

Nuovo attacco russo su Kiev: colpiti nella notte edifici residenziali con missili e droni, almeno 10 morti e 46 feriti. Mattia Bidoli, fotoreporter e operatore umanitario nella Capitale ucraina a Fanpage.it: "Situazione critica". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Attacco russo su Kiev, 4 morti: usato il missile balistico Oreshnik

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