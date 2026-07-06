Bologna licenziato perde il lavoro a tempo indeterminato per il furto di due cassette di frutta | Si è difeso ma le telecamere lo hanno incastrato

Da corrieredibologna.corriere.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Nel 2024, un dipendente di una ditta in provincia di Bologna è stato licenziato dopo aver sottratto due cassette di frutta, contenenti kiwi e banane, dal luogo di lavoro e portate a casa. Le telecamere di sorveglianza hanno documentato l’episodio, portando al licenziamento per furto. Il lavoratore si è difeso, ma le immagini hanno confermato il suo coinvolgimento. La società ha deciso di interrompere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

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Nel 2024 aveva sottratto dal luogo di lavoro due casette di frutta, una di kiwi e una di banane, e se le era portate a casa. La ditta dove lavorava, in provincia di Bologna, lo aveva licenziato e si era ritrovato senza lavoro.  L’uomo ha impugnato in tribunale il licenziamento ma anche la corte d’Appello bolognese, come i precedenti colleghi di primo grado, ha ritenuto legittimo il provvedimento dell’azienda per cui lavorava con regolare contratto a tempo indeterminato.  Le riprese prodotte dalla ditta ed effettuate dai sistemi audiovisivi per i giudici hanno fornito piena prova delle condotte materialmente realizzate e contestate... 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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