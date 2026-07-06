Domani inizia ufficialmente la nuova stagione del Bologna con l’arrivo del tecnico Tedesco. Dopo aver incontrato la dirigenza e visitato il centro tecnico, il primo allenamento collettivo si svolgerà al centro sportivo Galli. Sono stati convocati i giocatori per questa prima sessione, segnando l’avvio ufficiale del suo incarico. Le date delle prossime sessioni di allenamento non sono ancora state comunicate.

Bologna, 6 luglio 2026 – Comincerà ufficialmente domani l’era Tedesco a Casteldebole. Anche se il neo tecnico del Bologna ha già fatto visita al centro tecnico ed è già stato a colloquio con la dirigenza, Sartori e Di Vaio in primis, è con l’adunata al Galli che parte con tutti i crismi l’avventura della nuova guida rossoblù. L’agenda: dal ritiro alle prime amichevoli. Prima la cena di gruppo, con appuntamento alle 19.45 e poi il giorno successivo alle 9 le prime fatiche sul campo con i test atletici che verificheranno lo stato di salute e di forma del gruppo. Gli uomini agli ordini di Tedesco si alleneranno a Casteldebole fino al 13 luglio, giorno in cui tutti saliranno a Valles dove si svolgerà il ritiro fino al 25 luglio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - Bologna, l'era Tedesco al via: ecco i convocati per i primi allenamenti e le date

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