bologna il comune vuole utilizzare il patrimonio delle aziende sanitarie per garantire affitti sostenibili agli infermieri

È sullo sfitto che si combatte nel breve periodo la crisi abitativa sotto le Torri. Perché i «diecimila alloggi in dieci anni», promessi dal Piano per l’abitare lanciato nel 2023 dall’amministrazione, ci metteranno per l’appunto dieci anni (nella migliore delle ipotesi) a essere disponibili. E dunque nell’immediato è sul lavoro della Fondazione per l’abitare, nata per incrociare proprietari timorosi e inquilini bisognosi, che si gioca la partita per rimettere in circolo la maggior parte dei circa 15.000 appartamenti oggi lasciati vuoti. «Nei primi 4 mesi di attività sono stati sottoscritti una trentina di contratti», ha spiegato venerdì a Palazzo d’Accursio il sindaco Matteo Lepore, annunciando che «a breve faremo entrare nuovi soggetti nel progetto, stiamo già ragionando con il mondo sanitario. 🔗 Leggi su Corrieredibologna.corriere.it

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Bologna Celebra la Rinascita di Via San Felice: Nuovo Splendore tra Storia e Innovazione

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