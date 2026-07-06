Bolelli Vavassori-Krajicek Mektic oggi Wimbledon 2026 | orario tv programma streaming canale

Oggi si gioca la partita tra BolelliVavassori e KrajicekMektic a Wimbledon 2026, valida per la qualificazione ai quarti di finale. L’incontro si svolge nella seconda settimana del torneo e si può seguire in diretta streaming e sui canali televisivi dedicati. L’orario di inizio e il programma completo sono disponibili sui siti ufficiali del torneo. La sfida rappresenta un passaggio chiave per le coppie in gara.

La seconda settimana del torneo inizia con una sfida importante: si torna in campo per ottenere il pass per i quarti. Nell’incontro valevole per gli ottavi di finale del doppio maschile del torneo di Wimbledon Simone Bolelli e Andrea Vavassori, titolari della testa di serie numero 4, affrontano l’americano Austin Krajicek e il croato Nikola Mektic, teste di serie numero quattordici. Il match sarà il terzo in programma sul Court 12, campo su cui il gioco inizierà alle ore 12:00. Nei sedicesimi di finale i due azzurri hanno travolto, in maniera perentoria, il tandem formato dall’olandese de Jong e dal francese Royer. Interessante notare come nei primi due turni le vittorie del tandem italiano siano arrivate entrambe in due set, mentre la coppia avversaria ha ottenuto il biglietto per il prestigioso confronto con due vittorie al terzo set. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Krajicek/Mektic vs Granollers/Zeballos | SF Highlights | Rome 2026

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