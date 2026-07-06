Bilancio Inter ecco il possibile impatto economico di Khalaili per la stagione 2026 2027
Per la stagione 20262027, il costo totale di Khalaili, tra ingaggio e ammortamento, è stimato in 8,33 milioni di euro. Questa cifra è inferiore rispetto a quella di Palestra.
di Paolo Moramarco Bilancio Inter, ecco il possibile impatto economico di Khalaili. Costo stimato tra ingaggio e ammortamento: 8,33 milioni, meno di Palestra. In attesa della fumata bianca per il trasferimento di Anan Khalaili, Calcio e Finanza ha anticipato quello che potrebbe essere il peso a bilancio del giovane esterno dell’ Union Saint-Gilloise per l’ Inter. Secondo le cifre circolanti, Khalaili percepirà 1,8 milioni netti più eventuali bonus annuali, equivalenti a circa 3,33 milioni lordi. Per quanto riguarda il cartellino, l’offerta nerazzurra al club belga si aggirerebbe sui 25 milioni più bonus. Peso complessivo sul bilancio. Se... 🔗 Leggi su Internews24.com
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