Bilancio Inter ecco il possibile impatto economico di Khalaili per la stagione 2026 2027

Da internews24.com 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Per la stagione 20262027, il costo totale di Khalaili, tra ingaggio e ammortamento, è stimato in 8,33 milioni di euro. Questa cifra è inferiore rispetto a quella di Palestra.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

di Paolo Moramarco Bilancio Inter, ecco il possibile impatto economico di Khalaili. Costo stimato tra ingaggio e ammortamento: 8,33 milioni, meno di Palestra. In attesa della fumata bianca per il trasferimento di Anan Khalaili, Calcio e Finanza ha anticipato quello che potrebbe essere il peso a bilancio del giovane esterno dell’ Union Saint-Gilloise per l’ Inter. Secondo le cifre circolanti, Khalaili percepirà 1,8 milioni netti più eventuali bonus annuali, equivalenti a circa 3,33 milioni lordi. Per quanto riguarda il cartellino, l’offerta nerazzurra al club belga si aggirerebbe sui 25 milioni più bonus. Peso complessivo sul bilancio. Se... 🔗 Leggi su Internews24.com

Segui gli aggiornamenti su Inter.

bilancio inter ecco il possibile impatto economico di khalaili per la stagione 2026 2027
© Internews24.com - Bilancio Inter, ecco il possibile impatto economico di Khalaili per la stagione 2026/2027
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

INTER E NIKE PRESENTANO LA NUOVA MAGLIA HOME PER LA STAGIONE 2026/27

Video INTER E NIKE PRESENTANO LA NUOVA MAGLIA HOME PER LA STAGIONE 2026/27

Notizie e thread social correlati

Khalaili verso l’Inter, il Como smentisce un possibile inserimentoKhalaili si sta muovendo verso l’Inter, secondo quanto riportato da SportMediaset.

Anche l’Inter su Khalaili? La verità sul possibile duello col NapoliAnan Khalaili ha confermato il suo interesse per il Napoli, accettando l'offerta del club.

Temi più discussi: Inter, ecco i nomi nuovi; Inter, che risparmio a bilancio con i 4 addii a scadenza! Liberati conti per…; L’Inter rivoluziona la rosa: addio a quattro big, ecco il risparmio a bilancio del club nerazzurro; CdS - Pavard non reintegrato, i motivi della scelta e il peso a bilancio: l'Inter fissa il prezzo.

bilancio inter bilancio inter ecco ilInter, quanto costa Khalaili? Contratto e trasferimento, l’impatto a bilancioContratto e cartellino del calciatore: i costi dell'operazione con l'Union Saint-Gilloise per l'esterno israeliano classe 2004 ... msn.com

bilancio inter bilancio inter ecco ilEcco il possibile peso a bilancio di Anan Khalaili per l'InterIn attesa che arrivi la fumata bianca, che al di là di voci di corridoio sembra piuttosto vicina, Calcio e Finanza anticipa quello che potrebbe essere il costo a bilancio per l'Inter di Anan Khalaili, ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web