Biesse ha acquisito Orchestra Srl, una società italiana specializzata in soluzioni di digitalizzazione dei processi produttivi. L'operazione mira a rafforzare la strategia digitale dell'azienda e a migliorare l'efficienza e la semplificazione delle attività produttive. Orchestra Srl si occupa di sviluppare software per ottimizzare i processi industriali, contribuendo alla trasformazione digitale del settore. L'acquisizione fa parte di un piano di crescita in ambito tecnologico.

Biesse annuncia l'acquisizione di Orchestra Srl, software house italiana specializzata nello sviluppo di soluzioni per la digitalizzazione dei processi produttivi. Orchestra realizza piattaforme e applicativi per l'interconnessione dei macchinari industriali, per il monitoraggio in tempo reale della produzione e quindi per l'ottimizzazione dei flussi operativi nelle imprese manifatturiere. L'operazione rappresenta un passaggio significativo nell'evoluzione di Biesse, gruppo attivo nello sviluppo di linee, macchine e componenti per la lavorazione dei materiali, e contribuisce a rafforzarne l'ecosistema digitale. L'acquisizione è pienamente coerente con la visione strategica dell'azienda, orientata all'ottimizzazione dei processi industriali dei clienti, all'incremento del valore delle macchine e alla semplificazione dei cicli produttivi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Biesse acquisisce Orchestra Srl e rafforza la strategia digitale per l'ottimizzazione e la semplificazione dei processi produttivi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Costi industriali in crescita: come le aziende stanno rivedendo i processi produttiviNegli ultimi anni, i costi legati alla produzione industriale sono aumentati, portando le aziende a riconsiderare i propri processi produttivi.

congresso internazionale samab 2026: la filiera della moda si incontra per confrontarsi sulle tecnologie emergenti e i processi produttivi che stanno trasformando il settoreIl Congresso Internazionale di SAMAB 2026 si terrà il 28 maggio a Palazzo Giureconsulti, nel centro di Milano.