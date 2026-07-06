IL CASO. Intervento della Polizia di Stato nel pomeriggio di domenica 5 luglio dopo la segnalazione di alcune persone moleste nei pressi di un’attività commerciale. La Polizia di Stato di Bergamo è intervenuta nel pomeriggio di domenica 5 luglio in via Quarenghi, dopo la segnalazione di alcune persone che stavano arrecando disturbo nei pressi di un’attività di parrucchiere. All’arrivo delle Volanti, il gruppo si era già allontanato in direzione di via Don Luigi Palazzolo. Gli agenti hanno quindi raccolto la testimonianza del titolare dell’esercizio commerciale, che ha ricostruito quanto accaduto poco prima. Secondo il racconto del commerciante, tutto sarebbe iniziato quando ha notato due donne bivaccare all’esterno della propria attività. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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© Ecodibergamo.it - Bergamo, minacce e danni davanti a un parrucchiere in via Quarenghi: cinque denunciati

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