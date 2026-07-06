Due persone sono state denunciate a Bergamo per aver indotto un medico a vendere la sua villa a un prezzo inferiore rispetto a quello di mercato. Secondo quanto ricostruito, hanno instaurato con il professionista un rapporto di fiducia tramite comportamenti e aiuti interessati, con l’intento di convincerlo a cedere l’immobile a un prezzo più basso. La vicenda riguarda un'operazione immobiliare che ha portato le autorità a intervenire dopo le segnalazioni.

Bergamo, 6 luglio 2026 – Ne hanno guadagnato la fiducia, con moine e aiuti del tutto interessati, con un obiettivo ben preciso in testa: convincerlo a vendere loro la sua villa, a un prezzo decisamente inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere con una regolare trattativa. Due milanesi, un uomo e una donna, sono stati denunciati con l’accusa di aver sfruttato la malattia neurodegenerativa di un anziano per indurlo a vendere la sua villa in provincia di Bergamo e a consegnare loro denaro e carte di credito. A scoprire la vicenda sono stati i militari del Comando provinciale della Guardia di finanza di Bergamo che hanno denunciato i due, residenti in provincia di Milano, con l’accusa di circonvenzione di persona incapace. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Bergamo: convincono un medico a vendere la villa a prezzo di saldo, denunciati

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