Basta anche una sola insufficienza per essere bocciati TAR respinge ricorso di un’alunna con rendimento discontinuo e oltre 110 giorni di assenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ha respinto il ricorso di un’alunna che chiedeva di evitare la bocciatura. La studentessa aveva un rendimento discontinuo e oltre 110 giorni di assenza. Secondo il TAR, anche una sola insufficienza può determinare l’esito negativo, senza considerare le assenze prolungate. La decisione si riferisce a un caso specifico di valutazione scolastica e si inserisce in una più ampia interpretazione delle regole di valutazione.

La storia di una bocciatura che poteva trasformarsi in un caso scolastico è finita davanti al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sezione di Brescia. Secondo la ragazza, il Consiglio di Classe avrebbe ignorato il suo eccellente risultato nel PCTO – valutazione “Molto soddisfacente” con punteggio “Avanzato” in quasi tutte le competenze – e la decisione di non ammetterla alla quinta sarebbe stata ingiusta, presa con il voto contrario di ben sei docenti. Ma i giudici hanno respinto il ricorso, dando ragione al Ministero dell’Istruzione e del Merito. La studentessa aveva frequentato la quarta classe di un Istituto Tecnico durante l’anno scolastico 20242025. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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