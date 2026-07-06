Basket Magni superstar Si prende l’argento Europa

L’Italia Fimba Over 60 ha conquistato la medaglia d’argento al campionato europeo di Maxibasket ad Atene. Tra i giocatori in campo c’era Luca Magni, presidente dell’associazione medici sportivi della provincia. La squadra italiana si è classificata seconda nel torneo, ottenendo un riconoscimento internazionale. Magni ha partecipato alla competizione insieme ai compagni di squadra, contribuendo al risultato finale. La manifestazione si è svolta nella capitale greca e ha visto la partecipazione di diverse nazioni europee.

Ad Atene va ancora a medaglia la Nazionale italiana Fimba Over 60 di Luca Magni. Assieme ai suoi compagni, il presidente dell’associazione medici sportivi della nostra provincia è salito sul secondo gradino più alto del podio all’Europeo di Maxibasket. Stavolta niente oro continentale come invece fu a Pesaro due anni fa, quando gli Azzurri travolsero la Serbia in finale. Quella stessa Serbia che invece ha avuto ragione dei nostri portacolori nell’atto conclusivo disputato ieri mattina ad Oaka e terminato 45-64. Già dal primo periodo si è capito che sarebbe stata una gara molto dura per gli italiani, sotto 8-17 al 10’. Nel corso del secondo quarto, il divario fra le due squadre è aumentato ulteriormente (anche +14 per la Serbia) e all’intervallo il tabellone luminoso recitava 21-32. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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