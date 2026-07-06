Bartali e la zuppa Cicli Iacopini 80 anni in sella

Da lanazione.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 6 luglio 2026, la ditta Iacopini Foresto di Pontedera ha festeggiato 80 anni di attività. La storica rivendita e assistenza di cicli e motocicli, situata in via Pisana, ha raggiunto questa tappa senza modifiche alla propria struttura. La commemorazione è avvenuta nel giorno stesso, senza eventi pubblici o celebrazioni ufficiali. La data coincide con il compleanno di altri simboli locali, come la Vespa.

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In questo 2026, a Pontedera, non solo la Vespa compie 80 anni. C’è una bottega storica, poi diventata negozio che oggi soffiare 80 candeline. È la ditta Iacopini Foresto di via Pisana, rivendita e assistenza cicli e motocicli, che oggi, lunedì 6 luglio, compie 80 primavere. Con Andrea Fiore, appassionato di ciclismo e amico della famiglia Iacopini abbiamo provato a ripercorrere questi 80 anni di storia fatta di lavoro e passione. Il tutto è iniziato in via Primo Maggio e successivamente, dagli anni ‘80 la storia è continuata in via Pisana. All’inizio, siamo nel 1946, insieme a Foresto c’era la moglie Luciana. Erano tempi duri, la guerra era passata da poco, ma c’era tanta voglia di ricominciare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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