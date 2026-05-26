Il direttore di rete ha spiegato che Barbara D’Urso non è stata ingaggiata dalla Rai per motivi legati alla programmazione. La conduttrice ha invece denunciato Mediaset, accusandola di aver bloccato il suo ingresso in Rai. La questione ha attirato l’attenzione pubblica, con opinioni che si dividono sulla vicenda, ma nessuna ulteriore informazione ufficiale è stata diffusa.

Barbara D’Urso esclusa dalla Rai, il direttore Di Liberatore spiega il mancato ingaggio mentre la conduttrice ha denunciato Mediaset: la verità ufficiale divide l’opinione pubblica. Tre anni di attesa e la voce della Rai. Tre anni di assenza dal piccolo schermo. Tre progetti naufragati. E adesso, per la prima volta, la Rai decide di parlare. Il caso Barbara D’Urso torna prepotentemente al centro del dibattito televisivo italiano, alimentato da una dichiarazione che ha il sapore della risposta ufficiale ma lascia aperte più domande di quante ne risolva. Williams Di Liberatore, direttore dell’Intrattenimento prime time della Rai, ha rilasciato un’intervista in cui affronta direttamente la questione del mancato ingaggio della conduttrice. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

© Gossipnews.tv - Barbara D’Urso esclusa dalla Rai: il direttore Di Liberatore rompe il silenzio sul mancato ingaggio

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Guerra totale a Mediaset: Barbara DUrso smaschera il potere dietro la TV!

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