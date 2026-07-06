Il reddito di cittadinanza torna a essere il terreno politico su cui il campo largo prova a ricompattarsi. L’8 luglio, a Napoli, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli apriranno la campagna elettorale con una manifestazione unitaria contro il governo Meloni. Al centro dell’iniziativa ci sarà ancora una volta il tema del sussidio, che per il Movimento 5 Stelle resta il simbolo della propria identità politica. Come scrive Pasquale Napolitano sul Giornale, la scelta del capoluogo campano non è casuale. È proprio dalla Campania che il presidente della Regione Roberto Fico punta a rilanciare un modello di sostegno economico ispirato al vecchio reddito di cittadinanza, attraverso il nuovo Reddito di dignità regionale, destinato ai disoccupati con un assegno mensile da 500 euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Balorda nostalgia del reddito di cittadinanza: Schlein e Conte vogliono ripartire dal sussidio grillino

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