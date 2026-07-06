Balorda nostalgia del reddito di cittadinanza | Schlein e Conte vogliono ripartire dal sussidio grillino
Il reddito di cittadinanza torna al centro della scena politica, con leader di diversi schieramenti che annunciano iniziative in vista delle elezioni. L’8 luglio, a Napoli, si terrà una manifestazione unitaria di partiti di centrosinistra contro il governo attuale. Tra i temi principali, la volontà di rilanciare il sussidio, definito da alcuni come “grillino”, per rafforzare l’appeal tra gli elettori. La manifestazione segna l’inizio della campagna elettorale comune.
Il reddito di cittadinanza torna a essere il terreno politico su cui il campo largo prova a ricompattarsi. L’8 luglio, a Napoli, Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli apriranno la campagna elettorale con una manifestazione unitaria contro il governo Meloni. Al centro dell’iniziativa ci sarà ancora una volta il tema del sussidio, che per il Movimento 5 Stelle resta il simbolo della propria identità politica. Come scrive Pasquale Napolitano sul Giornale, la scelta del capoluogo campano non è casuale. È proprio dalla Campania che il presidente della Regione Roberto Fico punta a rilanciare un modello di sostegno economico ispirato al vecchio reddito di cittadinanza, attraverso il nuovo Reddito di dignità regionale, destinato ai disoccupati con un assegno mensile da 500 euro. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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