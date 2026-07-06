BALLANDO CON LE STELLE | RAI INTERVIENE SULLA GIURIA E FA CHIAREZZA SUI NOMI

Il capitolo giuria di Ballando con le Stelle è il tema di cui si parla da mesi, ovunque. Dai corridoi Rai ai giornalisti che ogni settimana tirano fuori un nome diverso. Milly Carlucci ha più volte ribadito che prima c’è il cast e poi si occuperà della giuria, in particolare del posto lasciato vacante dal passaggio a Mediaset di Selvaggia Lucarelli. Si è parlato a più riprese di Barbara d’Urso, che da concorrente passerebbe a giurata, poi di Giuseppe Cruciani, di Belen e negli ultimi giorni è spuntato il nome di Geppi Cucciari. Con Milly Carlucci abbiamo temporaneamente congelato la riflessione sulla giuria. So che lei sta andando avanti con la selezione del cast; la devo incontrare a breve per capire quale filosofia si voglia adottare per la costruzione del gruppo dei concorrenti. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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: RAI INTERVIENE SULLA GIURIA E FA CHIAREZZA SUI NOMI

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