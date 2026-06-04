Tra le prove frenetiche per lo show evento "Campioni del mondo. Italia loves Unesco" – che domani, 5 giugno, vedrà l'Arena di Verona trasformarsi nel cuore pulsante della musica internazionale – Milly Carlucci interviene per chiarire la situazione in merito ai numerosi rumor circolati sulla futura edizione di Ballando con le Stelle. Mentre il web si sbizzarrisce in toto-giuria infiniti, ipotizzando addii importanti e nuovi arrivi, la conduttrice di Rai1 risponde con un sorriso e una buona dose di pragmatismo. La giuria. Le voci su un addio di Selvaggia Lucarelli – corteggiata, secondo i rumor, da Mediaset per la conduzione de L’Isola dei Famosi – e l'ipotetico arrivo di Barbara d'Urso tra i giurati hanno tenuto banco per settimane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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© Quotidiano.net - ‘Ballando con le stelle’, D’Urso e Lucarelli in giuria? Milly Carlucci fa chiarezza e svela le novità dello show

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Ballando con le Stelle, Milly Carlucci fa chiarezza su Raimondo Todaro, Lucarelli e Barbara DUrso

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