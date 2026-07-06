Azzano San Paolo spaccata ai Magazzini Le Matte | il colpo appena prima dell' alba

Notizia in breve

Tra le 4 e le 5 del mattino, un gruppo di ladri ha sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento in via Trieste ad Azzano San Paolo. Utilizzando un oggetto contundente, hanno rotto il vetro e sono entrati all’interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non ci sono ancora dettagli su eventuali bottini o arresti.