Azzano San Paolo spaccata ai Magazzini Le Matte | il colpo appena prima dell' alba
Tra le 4 e le 5 del mattino, un gruppo di ladri ha sfondato la vetrina del negozio di abbigliamento in via Trieste ad Azzano San Paolo. Utilizzando un oggetto contundente, hanno rotto il vetro e sono entrati all’interno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Non ci sono ancora dettagli su eventuali bottini o arresti.
Hanno agito nella notte tra sabato e domenica, appena prima dell'alba: ad Azzano San Paolo, ai Magazzini Le Matte, negozio di abbigliamento in via Trieste, hanno forzato l'ingresso del negozio, rompendo il vetro di ingresso. Secondo una prima ricostruzione, erano giunti sul posto con un furgone, che è servito loro per dileguarsi poco dopo l'ingresso furtivo. Ancora in fase di quantificazione i danni al negozio e il bottino dell'operazione. Nella tarda mattinata di lunedì, sul posto presente del nastro per delimitare l'area là dove il vetro della porta di ingresso è stato mandato in frantumi. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it
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