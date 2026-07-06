Un veicolo in avaria ha causato blocchi sull’autostrada tra Firenze e Scandicci, coinvolgendo anche l’uscita dalla Fipili. Il traffico risulta congestionato nel tratto tra il bivio A1-A11 e la zona di Impruneta. La situazione si è aggravata a partire dalle 18 di oggi, provocando lunghe code e disagi per chi rientrava a casa dopo lavoro o attività. Nessuna informazione su interventi in corso o eventuali feriti.

FIRENZE – Traffico in tilt in autostrada, ma anche a Scandicci, in uscita dalla Fipili e a Impruneta. Un veicolo in avaria in autostrada sta provocando oggi, 6 luglio 2026, dalle ore 18 gravissimi disagi anche per il “ritorno a casa” dagli uffici, dai laboratori, dalle Fabbriche. Si registrano 3 km di coda tra Firenze Impruneta e Bivio A1A11 Firenze-Pisa Nord. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Autostrada, bivio A1-A11 a Firenze: veicolo in avaria, traffico bloccato a Scandicci e in uscita dalla Fipili

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Autostrada Firenze - Mare vista dall'alto

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