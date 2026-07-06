Un ex consulente energetico si è rivolto al tribunale in Austria contro lo Stato, accusandolo di inazione sul clima. La causa riguarda le conseguenze del caldo, che per lui rappresenta una minaccia alla mobilità a causa di una forma di sclerosi multipla che si aggrava con l’aumento della temperatura corporea. La persona ha riferito di soffrire di sindrome di Uhthoff, che peggiora i sintomi neurologici in condizioni di calore.

Vienna, 6 lug. (askanews) - Il caldo, per Mex Muellner è una minaccia diretta alla possibilità di muoversi. Austriaco, ex consulente energetico, soffre della sindrome di Uhthoff, una particolare forma di sclerosi multipla, una condizione che peggiora i sintomi neurologici quando aumenta la temperatura corporea. Sopra i 30 gradi può restare quasi paralizzato. Per questo ha portato l'Austria davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, con l'accusa di non fare abbastanza contro il cambiamento climatico. "Con l'aumentare del caldo - spiega - la velocità di conduzione dei nervi diminuisce. I segnali non arrivano più ai muscoli e i movimenti che vorrei fare non riesco più a compierli". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Clima.

© Quotidiano.net - Austria, fa causa allo Stato per inazione sul clima

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Disagi sul viale Europa, la pioggia causa allagamenti e fa saltare i tombiniDa questa mattina, una forte pioggia si è abbattuta su Messina, provocando diversi disagi in città.

Clima, qualità delle acque e sostenibilità: la Goletta dei Laghi fa tappa anche sul Lago di GardaLa Goletta dei Laghi si è fermata sul Lago di Garda, portando avanti il suo monitoraggio di 40 anni sulle condizioni delle acque e dell’ambiente...