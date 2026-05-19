Disagi sul viale Europa la pioggia causa allagamenti e fa saltare i tombini

Da questa mattina, una forte pioggia si è abbattuta su Messina, provocando diversi disagi in città. In particolare, il viale Europa ha subito allagamenti sia sul lato mare che su quello monte, secondo quanto riferiscono alcuni residenti. La pioggia ha causato il sollevamento dei tombini e l’accumulo di acqua sulla carreggiata, creando difficoltà alla circolazione e all’accesso alle strade nelle zone interessate. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per gestire le criticità.

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