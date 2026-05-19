Disagi sul viale Europa la pioggia causa allagamenti e fa saltare i tombini
Da questa mattina, una forte pioggia si è abbattuta su Messina, provocando diversi disagi in città. In particolare, il viale Europa ha subito allagamenti sia sul lato mare che su quello monte, secondo quanto riferiscono alcuni residenti. La pioggia ha causato il sollevamento dei tombini e l’accumulo di acqua sulla carreggiata, creando difficoltà alla circolazione e all’accesso alle strade nelle zone interessate. Le autorità stanno monitorando la situazione e intervenendo per gestire le criticità.
La pioggia che da questa mattina si è abbattuta incessantemente su Messina ha causato tanti disagi. Tra le zone più colpite il viale Europa che - segnalano alcuni residenti - è allagato sia lato mare sia lato monte. Una situazione di particolare disagio, enfatizzata anche da allagamenti. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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