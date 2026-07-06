Aumenti stipendiali e arretrati | quando arrivano e come saranno calcolati Nel 2027 ne arriveranno altri Il Punto di Cavallini ANIEF

Gli aumenti salariali e gli arretrati relativi al contratto scuola 2025-2027 devono ancora essere erogati. La firma definitiva della parte economica del CCNL ha confermato l’entrata in vigore del nuovo accordo. Le date di pagamento non sono state ancora comunicate ufficialmente, né sono stati forniti dettagli sul calcolo degli importi. Nel 2027 sono previsti ulteriori aumenti.

Con la firma definitiva della parte economica del CCNL Scuola 2025-2027 il contratto è entrato ufficialmente in vigore. L’attenzione del personale docente e ATA è ora concentrata sulle tempistiche di pagamento degli aumenti stipendiali e degli arretrati. A fare il punto è stato Stefano Cavallini, componente della segreteria nazionale Anief, intervenuto durante Question Time su Orizzonte Scuola TV. Per il comparto scuola il testo definitivo non ha introdotto modifiche rispetto all’ipotesi sottoscritta nei mesi scorsi. “Per la scuola non ci sono stati cambiamenti: sono stati confermati gli importi già previsti dall’ipotesi di contratto”, ha spiegato Cavallini. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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