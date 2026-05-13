Aumenti stipendiali quando arriveranno gli arretrati? Emissione straordinaria a Maggio? Il Punto di Francesco Sciandrone

Durante la diretta "Question Time" con ospite Francesco Sciandrone della UIL scuola, si è affrontato l'argomento relativo agli aumenti stipendiali, ed in particolare agli arretrati. Durante il video sono state illustrate le tabelle per docenti ed ATA, per ogni ordine e grado e profilo. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Si parla di: Arretrati docenti e ATA, ecco le tabelle: importi, tempi e novità. Il Punto di Francesco Sciandrone.

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