Auger-Aliassime rimprovera Davidovich brutto finale a Wimbledon | Venga a parlare regola vergognosa

Da fanpage.it 6 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo una partita durata quasi cinque ore a Wimbledon, Auger-Aliassime ha criticato pubblicamente Davidovich, accusandolo di aver simulato un infortunio sul 15-40 per interrompere il suo ritmo. Il canadese ha definito la situazione una “regola vergognosa” e ha chiesto che il suo avversario venga a parlare. La tensione tra i due si è accesa sul campo, con l'ATP coinvolta nelle polemiche sulle regole applicate durante il match.

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Tensione a rete a Wimbledon dopo la maratona di 4 ore e mezza: il tennista canadese ha accusato lo spagnolo di aver finto l'infortunio sul 15-40 per spezzargli il ritmo, attaccando duramente le regole dell'ATP. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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