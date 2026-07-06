Un noto giornalista è stato indagato in relazione a un attentato avvenuto nella sua abitazione. L'indagine si concentra su possibili responsabilità legate all'evento, che ha provocato danni e interrogativi. La polizia sta esaminando tutte le piste, e al momento non sono state rilasciate ulteriori dichiarazioni ufficiali. L'indagato è una figura molto conosciuta nel settore, ma non ci sono ancora dettagli sulle motivazioni o sulle eventuali responsabilità.

Ci sono storie che iniziano con un boato e continuano con un silenzio pieno di domande. E quando quel silenzio riguarda la casa di un volto noto del giornalismo, ogni dettaglio diventa un pezzo di un puzzle più grande. A mesi di distanza, l’inchiesta torna a muoversi: e questa volta lo fa con un passo che pesa. Quell’episodio risale allo scorso ottobre, davanti all’abitazione di Sigfrido Ranucci, conduttore di Report. Un raid esplosivo che ha scosso non solo la sua vita privata, ma anche l’opinione pubblica. Da allora, investigatori e magistrati hanno lavorato per capire chi ci fosse dietro, e soprattutto perché. La nuova mossa della Procura che cambia il quadro. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

© Caffeinamagazine.it - Attentato a Ranucci, clamorosa svolta. Indagato proprio lui: famosissimo

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Attentato a Ranucci, le immagini del doppio blitz

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